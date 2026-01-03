المرحلة الثانية.. تلقيح قرابة 4 ملايين طفل ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارةُ الصحة، أنه قد تم تلقيح 3.838.881 طفلًا عبر كامل ولايات الوطن، خلال المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 ديسمبر 2025.

وأضافت الوزارة أن الأطفال الذين تم تلقيهم تتراوح أعمارهم بين شهرين وخمس سنوات، بنسبة تغطية بلغت 96%. وهو ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الوقاية الصحية، وتماشيها مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت وزارة الصحة خالص شكرها وتقديرها لكافة مهنيي الصحة، ولمختلف القطاعات الوزارية المعنية. والشركاء، والأسرة الإعلامية، المجتمع المدني، وكذا للأولياء. نظير مساهمتهم الفعّالة وتعبئتهم المستمرة لإنجاح هذه المرحلة من الحملة.

كما تذكّر وزارة الصحة الأولياء بضرورة الحرص على تلقيح أطفالهم خلال المرحلة الثالثة من الحملة. المقرّرة في الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2026، وذلك ضمانا لحماية صحة أطفالنا.

