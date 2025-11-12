تلقيح 33 ألف أجنبي من الأمراض المعدية في تمنراست

أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست، البروفيسور إلياس أخاموخ، على عدم تسجيل أي حالة كوليرا إلى حد الآن.

وأشار أخاموخ، إلى أن رغم عدم تسجيل أي حالة كوليرا، فقد تم تفعيل جهاز اليقظة. نظرًا لتمركز المرض في بعض الدول المجاورة. مضيفًا أنه تم تكوين جميع أطباء الولاية للتعامل مع أي طارئ.

وفي السياق ذاته، ذكر البروفيسور أخاموخ أن ولاية تمنراست تُعدّ الأولى في الجزائر من حيث عدد حالات الملاريا والدفتيريا، كونها بوابة دخول الأجانب .

وفي هذا الإطار، كشف رئيس المصلحة أنه تم إشراك الأجانب في حملات التلقيح. حيث تم تلقيح من سنة 2023 الى 2025، 33.000 شخص من جنسية أجنبية. وذلك لحمايتهم وحماية المواطنين من الأمراض المعدية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور