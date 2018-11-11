تلقيح 60 بالمائة من الأبقار ضد الحمى القلاعية  بغرداية

كشفت، اليوم الأحد، المفتشية البيطرية لغرداية عن تلقيح ما نسبته 60 في المائة من قطعان الأبقار ضد داء الحمى القلاعية بما يعادل 2.193 رأس.

وتم تجنيد 22 بيطري تابع لمديرية المصالح الفلاحية لهذه العملية الوقائية المجانية ، والتي تهدف لتعزيز حصانة القطعان عبر الولاية.

لاسيما ما تعلق منها بالأبقار الحلوب و ثيران التزاوج وكذا العجول.

وأوضح المفتش البيطري طارق رزوق أن الوضعية الصحية لكل قطعان الأبقار والأغنام و الماعز و الإبل مرضية”.

كما يتم تنظيم حملات مراقبة شبه يومية من طرف المصالح البيطرية على مستوى إسطبلات المربين،

من أجل الكشف عن أعراض جميع الأمراض الحيوانية و كذا على مستوى المذابح و الجزارين كما تمت الإشارة إليه.

و تحصي ولاية غرداية 362 ألف رأس من الأغنام من بينها 173 ألف خروف.

و 158 ألف رأس من الماعز من بينها 93 ألف عنزة.

و 11 ألف رأس من الإبل من بينها 5500 ناقة و4006 من رؤوس الأبقار.