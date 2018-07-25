تلقيح 95 بالمائة من رؤوس الأبقار ضد داء الحمى القلاعية بورقلة

بلغت نسبة تلقيح رؤوس الأبقار ضد داء الحمى القلاعية التي انطلقت شهر ماي الفارط نسبة 95 بالمائة.

وجرت هذه الحملة التي تم استقبال بشأنها حصة مقدرة ب 1000 جرعة لقاح في ظروف جيدة عبر مناطق إقليم الولاية.

وذلك بغرض تعزيز مناعة رؤوس الأبقار المقدرة بحوالي 900 رأس بإشراف من الأطباء البيطريين التابعين لمديرية المصالح الفلاحية.

وستتواصل العملية إلى أن تمس كل رؤوس البقر التي تحصيها الولاية، حيث ستتبع العملية فور استكمالها بعملية أخرى مماثلة.

وذلك بعد استلام قريبا حصة ثانية مقدرة ب 1000 جرعة لقاح ما يكفي لتلقيح جميع رؤوس البقر بالمنطقة.