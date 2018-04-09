تلقي فواتير “اتصالات الجزائر” عبرالـ sms والرّسائل الإلكترونية 

وحسب بيان للمؤسّسة، فإنها تضع تحت تصرف زبائنها خدمة استقبال الفواتير الهاتفية عبرالرسائل النصية القصيرة Sms و الرسائل الإلكترونية.

و بفضل هذه الخدمة، يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة على خطه الهاتفي “موبيليس” أو “أوريدو” تعلمه بمبلغ فاتورته الهاتفية. وتاريخ آخر أجل لتسديدها.

و للإستفادة من هذه الخدمة، ما على الزبون سوى التقرب من وكالته التجارية من أجل تقديم وتسجيل رقم هاتفه النقال.

وتدعو “اتّصالات الجزائر” زبائنها إلى الإستفادة من هذه الخدمة التي تبقيهم على إطلاع بالخدمات.

والعروض الترويجية الجديدة التي تطلقها المؤسسة دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالة التجارية.

من خلال هذه الخدمات الجديدة، تؤكد “اتصالات الجزائر” مرة أخرى التزامها بتعزيز استراتيجيتها للتقرب أكثر من زبائنها.

من أجل تلبية متطلباتهم والإستجابة لتطلعاتهم على أحسن وجه.

لمزيد من المعلومات، تدعو “اتصالات الجزائر” زبائنها للإتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو التقدم إلى أقرب وكالة تجارية.