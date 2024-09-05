تلمسان:إسترجاع عقارات ومنقولات منهوبة

قام يوسف بشلاوي والي ولاية تلمسان أمس الأربعاء 04 سبتمبر 2024 بالاشراف على عملية تسليم وحدتين صناعيتين.

وتم تسليم الوحدتين الصناعيتين لفائدة كل من المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة العتاد الفلاحي. المؤسسة العمومية الوطنية للبلاستيك والمطاط، بالمنطقة الصناعية تلمسان.

ويأتي هذا تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، وتنفيذا للأحكام القضائية النهائية المتعلقة باسترجاع العقارات. التي تم انشائها في إطار مكافحة الفساد والأموال المنهوبة.