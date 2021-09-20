تلمسانية أصيلة لمن يعشق الجمال

امّنتنا ياسمين من تلمسان. مسؤولية أن نكون من يحقق حلم حياتها في الإرتباط والزواج. وقد عبرت في إتّصالها عن كبير تقديرها لمجهوداتنا التي تؤكّد أنها أبدا لن تذهب سدى.

ياسمين البالغة من عمرها 37ربيعا، جميلة جدا، فهي تجمع بيت بياض البشرة والرشاقة والقد الممشوق، ماكثة في البيت وتدير أموره بكل تدبر. تريد أن يكون لها فرصة مع رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، أكثر ما يهمها أن يكون على قدر من المسؤولية والإحترام.

الرقم السري : 135603

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