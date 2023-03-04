تلمساني يرد على منتقديه بخصوص تغيير جنسيته الرياضية

نشر سامي تلمساني، حارس مرمى نادي تشيلسي الانجليزي، رسالة قدم من خلالها توضيحات بخصوص قراره الأخير بتغيير جنسيته الرياضية.

ونسر تلمساني، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيها: “أدرك بأن الخيار الذي قمت به تم اعتباره كاستفزاز من طرف البعض”.

كما أضاف: “أعتذر إلى كل من صدمتهم، وشعروا بالإهانة، كون ذلك لم يكن أبدا ما كنت أسعى اليه”.

وأردف: “اتخذت مجرد قرار رياضي، وأغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم في تكويني، وبلوغي المكانة التي أتواجد فيها اليوم”.

وتابع حارس المرمى، سامي تلمساني: “قراراتي الرياضية لن تأثر أبدا على الحب الذي أكنه لبد والدتي، وبلد والدي”.

وتأتي هذه الخرجة من حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، سامي تلمساني، وبعد الانتقادات التي طالته عقب قراره بتغيير جنسيته الرياضية وتفضيله تمثيل الجزائر، على حساب المغرب.