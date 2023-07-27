إعــــلانات
الرياضة

تلمساني يلتحق ببطل الدوري اليوناني

بقلم فيصل زيان بوزيان
تلمساني يلتحق ببطل الدوري اليوناني
  • 139
  • 0

كشفت تقارير إعلامية يونانية، عن إنتقال حارس المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة سامي تلمساني، ببطل الدوري المحلي أيك أثينا.

وحسب ما كشفه موقع “To 10 GR“، اليوم الخميس، فإن بطل الدوري اليوناني الموسم الفارط أيك أثينا، تعاقد مع الحارس الجزائري الشاب سامي تلمساني.

وحسب ذات المصدر، فإن حارس شباب نادي تشلسي السابق تلمساني، سيكون الخيار الثالث في حراسة المرمى ضمن مخططات مدرب الفريق اليوناني.

وللإشارة، سيكون الحارس سامي تلمساني، ثاني لاعب جزائري ينضم لصفوف نادي أيك أثينا، إذ سبق للمهاجم السابق للخضر رفيق جبور أن لعب في صفوف أيك أثينا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7C8rl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر