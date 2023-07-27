تلمساني يلتحق ببطل الدوري اليوناني

كشفت تقارير إعلامية يونانية، عن إنتقال حارس المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة سامي تلمساني، ببطل الدوري المحلي أيك أثينا.

وحسب ما كشفه موقع “To 10 GR“، اليوم الخميس، فإن بطل الدوري اليوناني الموسم الفارط أيك أثينا، تعاقد مع الحارس الجزائري الشاب سامي تلمساني.

وحسب ذات المصدر، فإن حارس شباب نادي تشلسي السابق تلمساني، سيكون الخيار الثالث في حراسة المرمى ضمن مخططات مدرب الفريق اليوناني.

وللإشارة، سيكون الحارس سامي تلمساني، ثاني لاعب جزائري ينضم لصفوف نادي أيك أثينا، إذ سبق للمهاجم السابق للخضر رفيق جبور أن لعب في صفوف أيك أثينا.