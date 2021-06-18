تلمسان..أمن الرمشي يوقف إمرأة تحترف النصب والإحتيال عن طريق إنتحال صفة

أوقفت مصالح أمن دائرة الرمشي بولاية تلمسان إمرأة مشتبه فيها بالغة من العمر 34 سنة تحترف النصب والإحتيال عن طريق إنتحال صفة، حيث كانت توهم ضحاياها أنها موظفة سامية في سلك القضاء.

وكانت هذه المرأة تعد ضحاياها بحل مشاكلهم وقضاياهم المطروحة على مستوى المحاكم ومختلف الإدارات المحلية مقابل مبالغ مالية مستعملة مكتب بوسط مدينة تلمسان مخصص لإستقبال ملفات الضحاي، حيث ضبط بحوزتها 19 ملف إداري خاص بالضحايا، و بدلة (جبة) خاصة بمهنة بالمحاماة، بالإضافة إلى عدد معتبر من بطاقات الزيارات خاصة بالعدالة ودفاتر وصل إيداع.

وبعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي قدمت المشتبه فيها بموجبه أمام العدالة.