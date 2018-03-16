تلمسان: إحباط تهريب 57 كلغ من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية الـ 19 لحرس الحدود باب العسة بتلمسان، من إحباط محاولة تهريب 57 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

الكمية كانت مهربة نحو التراب الوطني حسب مصالح الدرك الوطني.

وقد تمت العملية بناء على استغلال معلومات تفيد باعتزام شبكة تحترف الإتجار الدولي للمخدرات إنطلاقا من المغرب.

بتهريب شحنة من المخدرات عن طريق تمريرها عبر الشريط الحدودي الغربي، أين تم وضع تشكيل أمني من قبل حرس الحدود.

مكّن من ضبط الكمية التي تم نقلها عن طريق الدواب، وقد أضحى مهربو المخدرات يلجؤون الى طرق مختلفة في التهريب.

لتفادي الوقوع في قبضة المصالح الأمنية بحكم الإجراءات الأمنية المشددة التي تميز عمليات مراقبة وحماية الإقليم.

لا سيما من قبل مختلف تشكيلات مصالح الدرك الوطني إلى جانب التجهيزات الهندسية المنجزة على طول الشريط الحدودي الغربي.

كما ساهمت هذه الإنجازات في تسجيل تراجع كبير في ظاهرة تهريب المخدرات نظرا لتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات.

من جهتها مصالح الدرك الوطني بتلمسان فتحت تحقيقا حول هذه القضية.