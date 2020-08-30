تلمسان: إحباط عملية تنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر

تمكنت قوات الشرطة للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من إجهاض محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر.

وتمت العملية على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتأهب لتنظيم هجرة جماعية بإستعمال قارب، متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 29 سنة.

واستغلالا للمعطيات قامت قوات الشرطة بوضع مخطط محكم لشل النشاط أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وفتح تحقيق في القضية بتفتيش مساكن الموقوفين.

وكللت نتائجه بحجز مجموعة من معدات الإبحار متمثلة في زورق مطاطي من نوع Tadpole بدون رقم تسجيل مع جميع لواحقه، مضخة هوائية، مجدافين، مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 500 أورو.

وتم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تهريب المهاجرين قدم بموجبه الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.