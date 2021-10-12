تلمسان: إحباط محاولة إبحار سري

تمكنت الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية مغنية التابعة لامن ولاية تلمسان. من إحباط محاولة إبحار سري عبر شاطئ معروف تابع إقليميا لدائرة باب العسة بولاية تلمسان.

ومكنت المجهودات المبذولة من طرف مصالح الامن من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و29 سنة. كما تم حجز قارب سريع بقوة 120 حصان. 10 دلاء بنزين سعة 20 لتر. 07 سترات واقية. 3 شعلات نجدة. مواد غذائية.

وبعد تحويل المحجوزات والموقوفين إلى مقر الفرقة وإستكمال إجراءات التحقيق. تم إنجاز ملف قضائي عن قضية “تهريب المهاجرين عبر البحر بطريقة غير شرعية ” قدم الأطرف بموجبه أمام العدالة.