تلمسان.. إحباط محاولة تهريب مهاجرين عبر البحر

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من إحباط عملية تهريب مهاجرين عبر البحر بطريقة غير مشروعة.

القضية تمت معالجتها بناءً على معلومات وردت إلى الفرقة مفادها إقبال مجموعة من الأشخاص على تنظيم هجرة جماعية عبر البحر.

العمل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، كلّلَ بتوقيف أفراد الشبكة الإجرامية المشكلة من 4 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز معدات للإبحار متمثلة في (زورق مطاطي - محرك من نوع هيديا قوته 40 حصاناً بخارياً – دلوان خاصان بالمحرك – بوصلة – برميلان خاصان بالبنزين) كما تم أيضا، خلال عملية تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حجز كمية من الأقراص (مؤثرات عقلية) – ميزان صغير عليه آثار وبقايا المخدرات الصلبة كوكايين.

تم تقديم الموقوفين أمام العدالة عن قضية، جنحة محاولة تهريب المهاجرين – حيازة واستهلاك المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة – عرض للبيع مؤثر عقلي بطريقة غير مشروعة والمخدرات الصلبة كوكايين – حيازة واستهلاك مؤثرات عقلية بطريقة مشروعة.