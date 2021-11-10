تلمسان: إختفاء فتاة قاصر في ظروف غامظة

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة اليوم الأربعاء، عن إختفاء فتاة قاصر في ظروف غامظة، بولاية تلمسان.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على “الفاسبوك“، أن الفتاة تدعى “قاضي زينب” تبلغ من العمر 14 سنة. تقطن بحي الحمري مصالي الحاج ببلدية مغنية، وتدرس بإكمالية هدى الطيب. كما أن الفتاة زينب تظهر من يوم أمس الثلاثاء 9نوفمبر ،من ساعة 7:30 صباحا.

كما طلبت من كل من رأى الفتاة بأي مكان الاتصال غبر الرقم 0778309017 أو الإتصال بالدرك الوطني “1055”، أو بالأمن الوطني “1548”. أو بالهيئة الوطنية لحماية الطفولة “1111”. أو التواصل عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة على “الفايسبوك”.

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