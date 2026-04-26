تلمسان: إسترجاع “درون” لتهريب المخدرات وحجز 10 كلغ من “الكيف”

قام أفراد الشرطة بالأمن الحضري الخارجي السواني بمداهمات من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة المختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كلّلت العملية بتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية. وحجز كميات معتبرة من المخدرات فاقت الـ 10 كلغ من الكيف المعالج. كما تم حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية. و إسترجاع طائرة مسيرة (درون )، تستعمل في تهريب المخدرات من البلد المجاور نحو المناطق الحدودية الغربية لولاية تلمسان.