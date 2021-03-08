تلمسان: إستظهار رفاة إحدى بطلات الثورة التحريرية بمنطقة ندرومة

بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة برمجت السلطات المحلية لدائرة ندرومة بتلمسان صبيحة اليوم الإثنين، عملية إستظهار رفاة إحدى زعيمات الثورة بالمنطقة.

ويتعلق المار بالشهيدة البطلة “دحماني ربيعة” التي أستشهدت سنة 1958 على يد المستدمر الفرنسي الغاشم بمنطقة سيدي بوحجلة

و التي تم دفنها بالمنطقة خلال ثورة التحرير.

العملية جرت بحضور كل من مدير المجاهدين لولاية تلمسان، رئيس الدائرة، رئيس ونواب المجلس الشعبي البلدي، رئيس أمن الدائرة.

بالإضافة إلى قائد فرقة الدرك الوطني، أفراد وحدة الحماية المدنية و كذا بعض ممثلي الأسرة الثورية و أفراد من عائلة الشهيدة.

هذا ونشرت الصفحة الرسمية لدائرة ندرومة على الفايسبوك صور العملية، كماأنه سيتم إعادة دفنها بمقبرة الشهداء للولاية.