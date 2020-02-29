تلمسان.. إصابة 11 شخصا من بينهم لاعبين في اصطدام حافلة لفريق كرة القدم مع شاحنة 

أصيب 11 شخصا من بينهم لاعبين لفريق أصاغر أمل زلبون التابع لبني مستار ولاية تلمسان، إثر حادث اصطدام بين الحافلة التي كانت تقل الفريق وشاحنة.

وحسب أعوان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع صبيحة اليوم السبت في حدود الساعة السابعة صباحا، بالطريق الوطني رقم 22 وبالضبط بمدخل الرمشي.

وكانت الحافة التي تقل فريق الأصاغر متوجهة إلى عين تموشنت، وهذا لإجراء مباراة في كرة القدم.

الإصابات التي تعرض لها 11 شخصا من بينهم لاعبي الفريق ومسيرين، كانوا على متن الحافلة، تتراوح اعمارهم ما بين 20 و50 سنة، خفيفة ولا تستدعي القلق، اسعفوا ونقلوا إلى المستشفى.