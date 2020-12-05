تلمسان: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سكران، في ولاية جيجل، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في انزلاق سيارة من نوع شيفرولي سايل، بالمكان المسمى بين تاقبالت والرخام، دائرة بن سكران.

وخلف الحادث 4 ضحايا من جنس ذكر، لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعافهم ونقلهم من طرف النجدة الى العيادة المتعددة الخدمات ببن سكران .

ودعت الحماية المدنية لولاية تلمسان، المواطنين الى الحيطة والحذر، خاصة في سوء الاحوال الجوية.

وقد لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 275 آخرون بجروح في 249 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية.

وهذا خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 نوفمبر من الشهر الفارط، حسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني.