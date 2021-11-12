تلمسان..إصابة 5 أشخاص اثر اصطدام سيارة بشاحنة صغيرة بالحناية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، اثر اصدام سيارة خفيفة بشاحنة صغيرة ذات 5 مقاعد محملة بـثلاث صناديق زيتون.

وذلك على مستوى الطريق الوطني قم 98 الرابط بين قرية المرازقة ودائرة الحناية.

هذا وسجلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحناية بدعم من وحدة الرمشي بولاية تلمسان في حدود 15.15سا.

وذلك من أحل هذا الحديث، اين اسعاف الجرحى ونقلهم الى العيادة المتعددة الخدمات بدائرة الحناية.