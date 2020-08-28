تلمسان: إعفاء شاغلي سكنات “السوسيال” والمحلات التجارية من غرامة التأخير بشرط

أعلم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تلمسان كافة شاغلي السكنات الاجتماعية العمومية ذات الطابع السكني والمحلات التجارية ذات الطابع المهني الموجودة ضمن حظيرته العقارية عن إعادة إعفاء جميع المستأجرين من غرامة التأخير المقدرة 05%.

واشترط ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تلمسان على المعنيين تسوية مستحقاتهم، وذلك في الفترة المحددة مابين:01/09/2020 إلى غاية 31/12/2020.

ودعا الديوان إلى التقرب من قباضة الكراء التابعة لمقر سكن المعنيين لتسوية مستحقاتهم.

للإشارة، يشمل هذا القرار أيضا فئة المستأجرين الذين يدفعون ديونهم عن طريق التقسيط خلال الفترة المحددة أعلاه.

وأفاد الديوان أنه بعد انتهاء الفترة المذكورة أعلاه، سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك المتابعة القضائية.

كما سيتم تعليق المتابعات القضائية خلال الفترة المحدودة أعلاه بصفة استثنائية.