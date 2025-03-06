تلمسان: إمرأة ضمن شبكة لترويج المخدرات والمهلوسات

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية تلمسان خلال الأسبوع الجاري. من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 03 أشخاص من بينهم إمراة. مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وضبط أزيد من 1100 قرص من المؤثرات العقلية.

العملية، جاءت بناءً على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. على مستوى مسكنه العائلي بوسط مدينة تلمسان. حيث تمكن محققوا الشرطة بالأمن الحضري بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من توقيف 03 أشخاص من بينهم امرأة.

كما أسفرت العملية عن ضبط وحجز: 1072 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ و29 قرص مخدرات صلبة إكستازي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 60 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية وأوراق نقدية من عملات أجنبية. كما تم حجز آلة لحساب الأوراق النقدية من مختلف الفئات وسلاح ناري من نوع EKOL VOLGA يحتوي على خرطوشة عيار 7.65 ملم.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام .كيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، عن قضية ” الحيازة، النقل التسليم والشراء قصد البيع لمؤثرات عقلية ومواد مصنفة وطنيا كمؤثرات عقلية ومخدرات من نوع كوكايين بطريقة غير مشروعة. حيازة سلاح ناري مسدس من الصنف الرابع وذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا مع عد التبليغ “.

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