تلمسان: إنتاج 2 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الجاري

يتوقع أن يتم إنتاج 2.211.000 قنطار من الحبوب، من مختلف الأصناف، في تلمسان، خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري.

حيث أوضح رئيس مكتب تنظيم الإنتاج الفلاحي والدعم التقني، عثماني كمال لـ”وأج”، اليوم الأربعاء، أن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم، بلغت 174.900 هكتار.

ويرتقب خلال هذه الحملة، التي ستنطلق خلال الأسبوع الأول من جويلية المقب، تحقيق 1.135.000 قنطار من الشعير، و 738.000 قنطار من القمح الصلب.

وكذا 87.000 قنطار من القمح اللين، إلى جانب 51.000 قنطار من الخرطال.

وقد تم لانجاح العملية توفير 279 آلة حصاد، وتخصيص 17 نقطة تخزين تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، بطاقة استيعاب تقدر بـ948.400قنطار .

وتم العام الماضي تحقيق 2.850.500 قنطار من الحبوب، على مساحة إجمالية تقدر بـ172.500 هكتار، حيث أرجع عثماني هذا التراجع المتوقع في الانتاج، الى نقص الأمطار.