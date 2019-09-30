تلمسان : إنشاء 3 مناطق نشاط لتربية المائيات

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تلمسان : إنشاء 3 مناطق نشاط لتربية المائيات
بقلم م .فيصل

كشفت المديرية الولائية للصيد البحري وتربية والموارد الصيدية بتلمسان عن إنشاء 3 مناطق نشاط لتربية المائيات عبر ساحل الولاية.

وأوضحت المديرية أن المناطق الثلاث تم إنشاء الاولى على بعد 800 متر من ميناء هنين بالمكان المسمى “البراج” بمساحة 2.8

بينما تقع المنطقة الثانية بالغزوات في المكان المسمى “أداس” على بعد 1 كلم عن الميناء على مساحة تقدر  بـ 1.25 هكتار

في حين الثالثة تقع ببئر المالح في دائرة مرسى بن مهيدي على مساحة قدرت بـ 2.4 هكتار.

وتشكل هذه المناطق فضاء للمستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى توفير اليد العاملة وتزويد المنطقة باللثروة السمكية.

ويتم التخطيط لتحقيق عدد من مزارع تربية المائيات من قبل مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية عبر ساحل الولاية.


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