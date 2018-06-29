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تلمسان: إنطلاق فعاليات صالون السيارات بقصر المعارض الكدية

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تلمسان: إنطلاق فعاليات صالون السيارات بقصر المعارض الكدية
بقلم وافي مهاجري

انطلقت أمس الخميس فعاليات صالون السيارات والدرجات النارية بتلمسان في طبعته الثالثة والذي يحتضنه قصر الفنون والمعرض بالكدية حيث عرف الصالون حضور قويا من طرف الزوار خاصة مع توفر العديد من العلامات المصنعة محليا .


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