تلمسان: إنطلاق فعاليات صالون السيارات بقصر المعارض الكدية

انطلقت أمس الخميس فعاليات صالون السيارات والدرجات النارية بتلمسان في طبعته الثالثة والذي يحتضنه قصر الفنون والمعرض بالكدية حيث عرف الصالون حضور قويا من طرف…
ألغت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، إعادة تشغيل مركز الردم التقني ببودرهم ولاية بجاية والذي تم إغلاقه منذ عدة أشهر من طرف سكان…
حجزت الفرقة المتنقلة للجمارك بمستغانم أزيد من 11 ألف وحدة من المشروبات الكحولية ببلدية فرناكة.
وأوضحت ذات المصلحة ان العملية جاءت خلال دورية للفرقة على مستوى…
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