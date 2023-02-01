تلمسان: إنقاذ 07 أفراد من عائلة واحدة إستنشقوا الغاز

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية تلمسان، من إنقاذ عائلة تتكون من 7 أشخاص استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الإسعافات على الساعة 00 سا22د بحي العزوني بلدية بمغنية ولاية تلمسان. من أجل إسعاف و إجلاء 07 أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء موصول بقناة صرف الغازات المحترقة غير آمنة و لا تتوفر على مقاييس السلامة.

كما تم إسعاف الضحايا المتراوحة أعمارهم بين 06 اشهر و 59 سنة. وتم نقلهم إلى مستشفى مغنية.