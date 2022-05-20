تلمسان: إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بشاطئ موسكارة و بيدر .. والبحث عن آخرين

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة من إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بكل من شاطئ موسكارة و بيدر بولاية تلمسان. فيما لازال البحث جار عن شخصين.

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لمرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، على مستوى شاطئ موسكاردة 2 صباح اليوم. من أجل إنقاذ شخصين تعرضا للغرق تتراوح أعمارهما ما بين 14و 42 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم في حدود الساعة 11 صباحا. إنقاذ شخص آخر يبلغ من العمر 22 سنة تعرض للغرض بشاطئ موسكاردة 2. أما في في حدود الساعة 13 تدخل المركز المتقدم لبوكانون على مستوى شاطئ بيدر من أجل غرق ثلاثة أشخاص. تم إنقاذ واحد منهم في ما لايزال البحث جاري عن الشخصين الآخرين .

كما تم في حدود الساعة 13 بشاطئ موسكاردة إنقاذ شخص من الغرق كان قام بالتدخل لإنقاذ شخص آخر .

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الدرك يحرر مراهقا اختطفه شخصان بالقوة نحو مزرعة في تلمسان

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفلاوسن في تلمسان من تحرير قاصر يبلغ من العمر 17 سنة من قبضة شخصين قاما بإبعاده بالقوة قبل استدراجه نحو احدى المزارع لدواع مجهولة. وعلى اثر تلقي الفرقة المذكورة بلاغا من شقيق الضحية طوقت المكان الذي تم تحويله عليه وهو عبارة عن مزرعة و من داخلها تم تحرير القاصر موازاة مع الامساك بالجانيين ومباشرة تحريات معهما حول ملابسات القضية. من جهة اخرى فككت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيرني عصابة إجرامية مختصة في الاعتداء على اصحاب المركبات بدافع السرقة حيث طوق 4 افراد من هذه العصابة شخصين كانا في جولة بسد المفروش اين اشهروا في وجههما أسلحة بيضاء واجبروهما على تسليم ما كان بحوزتهما من غنائم متمثلة في هواتف نقالة و دراجة، واشتغالا على شكوى الضحيتين تم الوصول الى الفاعلين وتوقيفهم.

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