تلمسان.. اختتام الطبعة الأولى للصالون الوطني للصناعة التقليدية

اختتمت مساء اليوم بتلمسان فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للصناعة التقليدية الذي انتظم بمناسبة شهر التراث.

وتم خلال اختتام هذه الطبعة تنظيم حفل موسيقي من تنشيط فرقة “أنغام و مقام” لتلمسان.

وتم تكريم الحرفيين المشاركين في التظاهرة والبالغ عددهم 50 حرفي قادمين من 14 ولاية.

عرفانا بمساهمتهم في الحفاظ على مختلف أنواع الصناعات التقليدية والتعريف بها وتحسين مستوى الأداء للحفاظ على الموروث الثقافي لكل منطقة.

واستقطب هذا الصالون الذي انتظم بدار الثقافة “عبد القادر علولة” لتلمسان على مدار 5 أيام.

معدل 200 زائر يوميا إضافة إلى 50 سائح أجنبي بغية اقتناء مختلف المنتجات الحرفية التقليدية.

الإقبال سجل بجناح صناعة الفخار والرسم على الزجاج والحلي والحلويات التقليدية وتصميم الزي التلمساني.

كما تم خلال هذه التظاهرة تنظيم معرض لمنتوجات بعض الحرف التقليدية الأخرى كالنسيج والأفرشة والتحف الفنية والنحاس والماكرامي والسروج والجلود.

وتم تنظيم أيضا ورشة للرسم بالرمال نشطها حرفيان من تلمسان والأغواط وأخرى للرسم على الزجاج من طرف حرفي من الاغواط.

وثالثة خاصة بالفخار من تنشيط حرفيين من الجمعية الثقافية “فخار بيدر” بتلمسان.