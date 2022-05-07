تلمسان..اصابة 11 شخصا اثر اصطدام قطار بحافلة

أصيب 11 شخص بجروج متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، اثر اصطدام بين قطار لنقل المسافرين قادم من ولاية وهران اتجاه مغنية بحافلة من ولاية الشلف كانت تقلهم في رحلة سياحية الى ولاية تلمسان.

وذلك بالطريق الوطني رقم07 في شقه الرابط بين تلمسان وبني عاد بالظبط عند السكة الحديدية.

هذا تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتلمسان بالدعم من المراكز المتقدمة الثلاثة باب وهران و لالا ستي و حمادي بشتوان من اجل هذا الحادث.

وتتراوح اعمار المصابين بين 15 و19 سنة، في حين يبلغ عمر السابق والقابض 30 و31 سنة، أين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم ونقلهم الى المستشفى.

طالع أيضا: تلمسان.. الإعتداء على سائق طاكسي وسرقة سيارته

تعرض سائق سيارة طاكسي ، لعملية سرقة سيارته من طرف مجهولين في مديية تلمسان وقام السارقون بالاعتداء على الضحية بالضرب المبرح، على مستوى الوجه.

وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صرح الضحية وأثار الدم على وجه، أنه قام بنقلهم الى منطقة المعازيز اين كان في انتظارهم شخص آخر.

وكشف الضحية ان عدد المتعدين هم 3 أشخاص، بالمقابل أظهر الفيديو عن القاء رجال الدرك الوطني القبض على سارق السيارة.

طالع أيضا:

طالع أيضا: كما أعلن أمن ولاية تلمسان البحث عن الطفل كاري سيف الدين البالغ من العمر 8 سنوات والذي اختفى مساء يوم الجمعة على الساعة 10 مساء. وقد تقدم والد الطفل كاري سيف الدين ببلاغ عن اختفاء ابنه المقيم بحي اولاد بن دامو بمدينة مغنية. والذي سجل اختفاؤه منذ مساء يوم الجمعة بعد العاشرة ليلا. وحسب ما جاء في ذات البلاغ فإن الطفل كان يرتدي قميصا عسلي اللون مخطط وسروال رمادي اللون. ودعت شرطة تلمسان كل من يملك معلومات حول اختفاء الطفل القاصر الاتصال بمصالحها على مستوى أمن دائرة مغنية. أو على أحد الأرقام التالية 17-1548-104.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp