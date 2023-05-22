قناة النهار تلمسان: الألعاب التقليدية التراثية .. فضاء ترفيهي تعليمي للأجيال بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 21:58 شارك غرِّد أرسل 31 0 Mot de passe : إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cbsTN اقرأ أيضا إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي "رئيس مجلس الشورى السعودي:"شكرت الرئيس على ماقدمته الجزائر من دعم للمملكة السعودية قناة النهار 02 ماي شاهد ...والي مستغانم يستجيب لطلب طفل "إذا مادارولكمش ستاد أرواح للولاية أنا نستقبلك " قناة النهار 08 ماي خرجة سياحية إلى تيمقاد لضيوف مهرجان ايمدغاسن السينمائي قناة النهار 12 ماي رئيس الجمهورية: أؤمن بصحافة مبنية على الانتقاد البناء عملا بمقولة "ما خاب من استشار" قناة النهار 06 ماي الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان قناة النهار 12 ماي "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في "باتيماتيك 2023" قناة النهار 12 ماي إفتتاح أشغال ندوة علمية حول دور المسجد في الوقاية من آفة المخدرات قناة النهار 11 ماي بتطوع من أساتذة متقاعدين.. دروس دعم بمسجد لفائدة التلاميذ والطلبة الأحرار بوهران قناة النهار 15 ماي