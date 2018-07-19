تلمسان.. الأيام الوطنية الأولى لموسيقى القناوة من  21 إلى 28 جويلية الجاري

تُنظُم الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة بتلمسان في الفترة ما بين 21 و 28 جويلية الجاري.

ويشارك في هذه الطبعة المنظمة من طرف مركز الفنون والمعارض لتلمسان 8 فرق مختصة في هذا الطابع الموسيقي.

من ولايات النعامة و بشار و تلمسان و عين تموشنت.

وسينشط حفل افتتاح هذه التظاهرة كل من فرق ” قناوة الواحة ” من ولاية بشار.

و”قناوة بن منقور” من عين تموشنت و” فرسان الحاجة مغنية” من تلمسان.

وستجوب هذه الفرق طيلة فترة هذه التظاهرة الفنية شواطئ ” سيدي وشع” بندرومة و”واد عبد الله” بالغزوات.

و”مرسى بن مهيدي” لإحياء سهرات فنية في موسيقى القناوة.

وتهدف هذه الطبعة إلى إحياء هذا التراث الموسيقي والمحافظة عليه وحمايته خاصة وأن لموسيقى القناوة جذور قديمة بولاية تلمسان.

لا تزال قائمة بمدينة ندرومة من خلال درب القناوة الذي توجد به الزاوية القناوية.

التي تشتهر بتنظيم حضرة الديوان ووجود 4 فرق لموسيقى الديوان ببلدية مغنية.