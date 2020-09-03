تلمسان: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصالح أمن ولاية تلمسان، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

وجاءت العملية بناءا على استغلال معلومات وتحريات الفرقة، مفادها إقدام ثلاثة أشخاص على ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالوسط الحضري.

وبعد إستصدار إذن بتفتيش مساكنهم، تم العثور على كمية من الكيف المعالج بشكل صفائح، وزنها 1 كلغ و10 غرام.

كما عثرت ذات المصالح الأمنية داخل المسكن على كمية من الأقراص الطبية التي تستعمل للهلوسة والمقدرة بـ 195 قرص.

وحجزت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن تلمسان مبلغ مالي من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء ممثلة في ساطور أمازوني، بوشية.

وباستكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 34 و38 سنة.

ويتابع المتهمون في قضية الحيازة والاتجار بالمخدرات والمواد الصيدلانية بصفة غير مشروعة مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

وأفاد بيان ذات الهيئة الأمنية، أنه تم تقديم المتهمين بموجب القضايا المتابعين فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.