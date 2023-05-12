تلمسان: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من كيلوغرامين مخدرات

تمكنت مصالح أمن دائرة شتوان بالتنسيق مع المصالح العملياتية من تفكيك وشل نشاط شبكة إجرامية. تورط أفرادها في الحيازة البيع والنقل وتخزين المخدرات من نوع كيف معالج ومخدرات صلبة. بطريقة غير شرعية والتزوير في عملة نقدية.

وتم تتبع ورصد نشاط أفراد هده الشبكة. وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية أفضت الى توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و29 سنة. أحدهما مسبوق قضائيا محل ثلاثة أوامر قضائية منها أمر بالقبض.

كما تم حجز و ضبط خلال هده العملية، كيلوغرامين و863 غرام من المخدرات كيف معالج. ومبلغا مالي يقدر بـ 335 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه السموم.

كذلك تم حجز 666 ورقة نقدية مزورة من قيمة 2000 دج، ما يفوق 133 مليون سنتيم. بالإضافة إلى حجز خلال العملية 108 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ و41 قرص مهلوس من نوع إكستازي. وهواتف نقالة كانت تستعمل للاتصال بين أفراد الشبكة و أغراض مختلفة محجوزة.

كما تم انجاز ملف إجراء جزائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة الاختصاص.