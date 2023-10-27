تلمسان: الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات.. حجز قنطارين واسترجاع مليار سنتيم

وضعت المصالح العملياتية للأمن الوطني بتلمسان حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات تنشط على المستوى الوطني.

وتورطت الشبكة في قضية جناية التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الأمن الوطني و الصحة العمومية. حيث تمكنت على إثرها من توقيف 4 أربع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 44 و 65 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. بالإضافة كذلك إلى حجز أكثر من قنطارين و 54 كلغ من الكيف المعالج و مبلغ مالي معتبر فاق 01 مليارو 300 مليون سنتيم.

كما أسفرت العملية عن حجز مركبات نفعية وأخرى سياحية كانت تستعمل في عملية النقل بصفة غبر مشروعة للمخدرات. في إطار جماعة إجرامية منظمة و هواتف نقالة إستغلت في الإتصال و التنسيق بين أفراد هذه الشبكة.

وتواصل المصالح العملياتية للأمن الوطني مجهوداتها ليلا نهارا من أجل دحر الجريمة و القضاء عليها مع العمل الجاد على توقيف المجرمين. و تقديمهم أمام الجهات القضائية و يبقى هدفها الوحيد هو ضمان أمن المواطن و سلامة الممتلكات العامة و الخاصة.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.