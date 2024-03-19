تلمسان: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز أكثر من قنطار

تمكنت شرطة ولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تمكنت ذات المصالح الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي يقودها شخص متواجد بالمغرب. حيث مكنت العملية من ضبط 1 قنطار و 48 كلغ من المخدرات. بالإضافة كذلك إلى توقيف 8 أشخاص من أفراد الشبكة الإجرامية. ناهيك عن حجز 3 مركبات منها شاحنة تبريد كان يستغلها أفراد الشبكة في تنقلاتهم بوثائق مزورة.