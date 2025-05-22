تلمسان.. الإطاحة بشبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر بطريقة غير مشروعة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية تلمسان من شل نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير مشروعة.

القضية تمت معالجتها بناءً على معلومات مفادها إقدام جماعة إجرامية على تنظيم عملية هجرة غير شرعية مع تعريض حياة أشخاص للخطر. ليتم الإسراع في اتخاد الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المشتبه فيهم.

العمل الميداني لقوات الشرطة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، كلّل بتوقيف أفراد الشبكة الإجرامية المشكلة من 6 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ 323.000 دج.

بعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية، تم إنجاز ملف قضائي عن قضية: جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة مع ترجيح تعريض حياتهم للخطر. جنحة عدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.