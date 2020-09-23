تلمسان..الإطاحة بعصابة بينهم إمرأة تنشط في ترويج المخدرات

نجحت فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن هذه الشبكة متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 36 سنة من بينهم إمراة.

وتم خلال هذه العملية حجز 890 غرام مخدرات كيف معالج، 506 قرص مهلوس – مركبة سياحية – أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية حمل سلاح أبيض محظور – الإتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية ، بيع مواد صيدلانية مضرة بالصحة قدم الأطراف بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.