تلمسان.. الإطاحة بمنتحل صفة طبيب ضمن شبكة لسرقة وبيع الرضع

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار بالبشر، كان ضحيتها هذه المرة رضيع حديث الولادة.

العملية النوعية التي نفذتها الفرقة، كشفت تورط عدة أشخاص من بينهم منتحل صفة طبيب.

وتم خلال التدخل استرجاع الرضيع وتسليمه إلى والدته، فيما تم توقيف جميع المتورطين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة.