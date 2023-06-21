الوطني تلمسان : التخييم على شاطئ البحر متعة خاصة تستهوي الشباب بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2023 - 16:12 شارك غرِّد أرسل 69 0 تلمسان : التخييم على شاطئ البحر متعة خاصة تستهوي الشباب رابط دائم : https://nhar.tv/rPCtW اقرأ أيضا بلمهدي يحل بالسعودية للإشراف على بعثة الحج الجزائرية الوطني 18 جوان مشروعا قانوني الأعياد الرسمية والتقاعد على طاولة البرلمان غدا الوطني 04 جوان الاتحاد البرلماني الدولي يهنئ رئيس الجمهورية بانتخاب الجزائر عضواً في مجلس الأمن الوطني 11 جوان رياح قوية.. أمطار رعدية غزيرة على 28 ولاية بداية من الثالثة مساء الوطني 02 جوان اليوم الثاني من زيارته إلى روسيا.. هذا برنامج رئيس الجمهورية الوطني 14 جوان رئيس الجمهورية يهنئ على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية الوطني 01 جوان مجلس الأمن يشيد بدور الجزائر في تسوية الأزمة بمالي الوطني 18 جوان بوتين: الرئيس تبون زعيم.. يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا الوطني 16 جوان الهلال الأحمر الجزائري يجمع الملابس والكتب الجديدة والمستعملة الوطني 21 جوان الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران الوطني 21 جوان