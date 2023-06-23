قناة النهار تلمسان: التخييم على شاطىء البحر .. متعة خاصة تستهوي الشباب بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2023 - 22:25 شارك غرِّد أرسل 17 0 تلمسان: التخييم على شاطىء البحر .. متعة خاصة تستهوي الشباب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WlBL8 اقرأ أيضا أجواء صيفية و درجة حرارة مرتفعة بداية من ظهيرة اليوم بهذه المناطق قناة النهار 10 جوان شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان بلماضي : محيوص عندي مدة و أنا نتبع فيه..لايهم تضييعه لضربة الجزاء في الشان قناة النهار 11 جوان "مترشحة لإجتياز البيام :" أسئلة مادة العلوم كانت هدية قناة النهار 07 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان هند شعواو: عندي طريقة مختلفة عن الآخرين في تعليم الحفظ بأسلوب فكاهي وذكي قناة النهار 14 جوان رئيس الجمهورية :" أصبحنا الأوائل في إفريقيا من ناحية الشركات الناشئة" قناة النهار 14 جوان مترشح لإجتياز البكالوريا يوجه رسالة لأمّه.." يما ماتخليش القراية ديرها بيناتنا" قناة النهار 13 جوان سعر لحم الأضحية أغلى من سعر لحم الكبش عند الجزار .. ولكن قناة النهار 17 جوان طالع هابط: شاهد إبداعات السلطات المحلية لإيغزر أوزاريف ببجاية قناة النهار 15 جوان