تلمسان.. التوقيع على الترخيص لطباعة ونشر مصحف جديد برواية ورش

أشرف المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية الأستاذ مراد معيزة، بتكليف من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، وممثلا له، رفقة يوسف بشلاوي والي ولاية تلمسان، اليوم الأربعاء، على مراسم التوقيع على الترخيص لطباعة ونشر المصحف الشريف برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بخط النسخ.

وحضر هذا الحدث، حسب بيان لوزارةالشؤون الدينية، وفد هام من إطارات الوزارة. إلى جانب الأئمة والمشايخ، وأعضاء اللجنة الوطنية لتدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف، والسلطات المحلية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد استكمال نسخ المصحف الشريف الذي جاء بمبادرة وإشراف من يوسف بشلاوي والي ولاية تلمسان، في ظرف سنة ونصف. أعقبته عملية تدقيق ومراجعة علمية دقيقة أشرفت عليها اللجنة الوطنية لتدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بما يضمن سلامة النص القرآني ودقته وفق الأصول المعتمدة.

وقد أوضح الأستاذ مراد معيزة، في كلمة له بالمناسبة، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جعلت من خدمة كتاب الله تعالى ونشره إحدى أولوياتها الأساسية، سواء في الفضاء الواقعي أو الرقمي. من خلال تشجيع المبادرات الرامية إلى خدمة القرآن الكريم، ومواصلة طباعة المصحف الشريف سنويا برعاية سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتوزيعه داخل الوطن وخارجه، حفاظا على المرجعية الدينية الوطنية.

كما أكد الوالي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا المشروع القرآني يتميز بخصوصيات جمالية وفنية راعت وضوح الخط وحجمه المناسب، وعدد الأسطر المدروس بعناية، بما يضمن سهولة القراءة ويشجع مختلف الفئات العمرية على الإقبال على تلاوة كتاب الله تعالى.

وأشار إلى أن هذا المصحف يتضمن لأول مرة منصة إلكترونية خاصة يمكن الولوج إليها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدرج في صفحاته، بما يتيح للقارئ الاستماع إلى تلاوات قرآنية بأصوات قراء جزائريين، سيتم الإعلان عنها تزامنا مع صدور أول نسخة ورقية من هذا المصحف الشريف. ما من شأنه توسيع دائرة الاستفادة منه وتسهيل الوصول إلى كتاب الله تعالى عبر مختلف الوسائط الحديثة.