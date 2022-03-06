تلمسان: الجمارك تحجز 6439 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الجمارك بولاية تلمسان، من حجز 6439 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف مصالح الجمارك على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بسيدي بلعباس. لأجل مكافحة كافة أشكال الغش. التهريب والجريمة المنظمة. حماية لإقتصادنا الوطني وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام كل من أعوان الفرقة المتعددة المهام بإبن باديس و الفرقة المتعددة المهام برأس الماء. بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بتلمسان على إثر عمليتين منفصلتين من حجز6439 قرص مهلوس من نوع بريقبالين و 500 قرص مهلوس من نوع إكستازي على متن سياريتين سياحيتين. و هذا على إثر عملية تفتيش دقيقة للسيارتين أين تم اكتشاف البضاعة التي تدخل في إطار تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا طبقا للنصوص و القوانين المعمول بها.

وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تسليم الموقوفين. بالإضافة كذلك إلى البضاعة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصّة لاستكمال التحقيقات.

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