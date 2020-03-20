تلمسان: الدرك الوطني يحجز 190 قنطار من الفرينة دون فاتورة وسجل تجاري بالعريشة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بسبدو التابعة لمجموعة الدرك الوطني لولاية تلمسان من حجز 190 قنطار من الفرينة.

العملية تمت ليلة أمس بناءا على تنفيذ نقطة مراقبة عند الطريق الرابط بين ولاية تلمسان وسيدي بلعباس وبالضبط بمحور الدوران ببلدية العريشة جنوب ولاية تلمسان.

وتم توقيف شاحنة ذات مقطورة كانت قادمة من بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، باتجاه بلدية العريشة بتلمسان.

وبعد المراقبة، تبين انها محملة بمادة الفرينة، معبأة بأكياس 50 كلغ أي بوزن إجمالي 190 قنطار، دون فاتورة وسجل تجاري، حيث تم اقتياد السائق الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو، والذي أعطى تعليماته لمواصلة التحقيق في القضية وحجز الفرينة.