تلمسان: الزاوية العلمية الصوفية بأولاد شارف تستنكر التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني

استنكرت الزاوية العلمية الصوفية بأولاد شارف مغنية، بتلمسان للشيخ السيد آجرادي إبراهيم، موقف المغرب المبدئي تجاه الأقصى وأبنائه المرابطين.

واشارت انها عقيدة لطالما تمسكت بها شعوب وحكومات المغرب العربي نصرة للمقدسات، ووفاء لأسلافنا من مشايخ وعلماء على مر الزمان.

واستنكرت الزاوية هذا الموقف الذي تمليه المصالح الضيقة للنظام المغربي على حساب مشاعر ومواقف الشعب المغربي المناصر للدفاع عن المقدسات.

واستغربت اقدام المغرب على التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تعاديه معظم الدول الافريقية من اجل فلسطين.

كما استغربت اقدام المغرب على قضايا الخلاف مع جيرانه في الصحراء الغربية ببيع القضية الفلسطينية.