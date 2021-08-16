تلمسان: الشرطة تحجز أزيد من 17كلغ من اللحوم البيضاء فاسدة

تمكنت عناصر الأمن الحضري السابع التابع لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من اللحوم البيضاء “الدواجن” غير صالحة موجهة للإستهلاك البشري. حيث تمت العملية على إثر دوريات لعناصر الامن بحي الكدية تلمسان للوقوف عل مدى التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا. تم معاينة إنبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المحلات التجارية المختصة في القصابة.

ليتبن من خلال المعاينة أن الرائحة تنبعث من اللحوم البيضاء المعروضة للبيع بالمحل التجاري؛ بعد عرض اللحوم على الخبرة البيطرية تأكد عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري. والتي تبلغ كميتها 16 كلغ و849 غرام لحم دواجن و01 كلغ و196 غرام لحم دواجن مفروم.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي بالتنسيق العدالة بخصوص عرض لحوم للبيع في ظروف غير صحية – عدم إحترام شروط النظافة