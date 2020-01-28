تلمسان: الشرطة تحجز 17000 وحدة من مادة التبغ “الشمة” بدون فاتورة شراء .

تمكن أفراد الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من حجز 85 صندوق من مادة التبغ يحوي بداخلها 17000 وحدة من الشمة.

العملية جاءت على إثر حاجز أمني عند مخرج المدينة أين لفت انتباههم لمركبة مشبوهة .

و أثناء عملية التفتيش تبين أنها محملة بكمية معتبرة من التبغ من نوع الشمة .

كما عثر كذلك بحوزة السائق على مبلغ مالي يقدر بـ 08 ملايين سنتيم .

حيث تم تحويل المركبة و الأشخاص المشتبه فيهم إلى مقر الأمن وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إجراء ملف قضائي في حق المشتبه فيهم .

و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية عن قضية حيازة بضاعة محلية قابلة للتهريب بإستعمال وسيلة نقل و إنعدام الفوترة.