تلمسان: الشرطة تحجز 236 كلغ من المخدرات وأكثر من 200 ألف قرص مهلوس

تمكنت الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من حجز 236 كلغ من المخدرات. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 209 آلاف قرص مهلوس منذ بداية السنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان كحصيلة للنشاطات المسجلة خلال السداسي الأول للسنة الجارية. 356 قضية متعلقة بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. والتي تورط فيها 586 شخصا تم من خلالها حجز 236 كلغ و 222.22 غرام من المخدرات و28.76غرام من الكوكايين. و209690 قرص مهلوس و25 قنينة من السوائل المهلوسة.

كما تم تسجيل 2246 قضية متعلقة بالقانون العام. تورط في هذه القضايا 3462 شخص حيث تم تقديم جميع المتهمين أمام العدالة.

كما سجلت ذات المصالح 75 قضية متعلقة بالآداب العامة تورط فيها 125 شخص. 958 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 1262 شخص، في حين تم إحصاء 873 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات والتي تورط فيها 1384 شخص، إضافة 325 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والتي تورط فيها 671 شخص، تسجيل 15 قضية متعلقة بالجرائم الالكترونية تورط فيها 20 شخص.

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