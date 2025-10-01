تلمسان: الشرطة تفكك جمعية أشرار وتسترجع مركبة مسروقة في ظرف قياسي

تمكنت شرطة تلمسان ممثلة في مصالح أمن دائرة الرمشي من استرجاع مركبة سياحية مسروقة في ظرف زمني قصير من طرف جمعية أشرار مؤلفة من 04 أشخاص مشتبه فيهم.

العملية أنجزت على إثر بلاغ تلقته مصالح أمن الدائرة مفاده سرقة سيارة في حالة توقف. حيث تم تفعيل مخطط الإنذار ونشر الأبحاث عنها و التي كلّلت بالعثور عليها في ظرف قياسي مخبأة بأحراش واد تافنة أين تركها السارقين. بعد تضييق الخناق عليهم في حين قاموا بسرقة بعض لواحقها على أن يتم تفكيكها لاحقا.

التحقيق مكّن أفراد الشرطة من التعرف على هوية أحد المتورطين. و بعد توقيفه و التحقيق معه تم كشف هوية باقي أفراد الشبكة المشاركين في العملية الإجرامية. حرر ضدهم إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام النيابة.

بعد استفاء إجراءات التحقيق تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

