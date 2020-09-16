تلمسان: العثور على المراهق “آنس” في صحة جيدة

عثرت مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان، اليوم الأربعاء، على المراهق المختقي “آنس” في صحة جيدة.

وأفادت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة “بعد نشر صفحتنا صورة الطفل انس المختفي تم اخطار عناصر الدرك الوطني التابعة لأولاد ميمون”.

وتبين أن الطفل هارب من منزله العائلي وصرح لأحد الفلاحين على أنه يتيم الأب، في منطقة الخنڨ قرية عين يسر.

وعلى اثره، تم ابلاغ والدة الطفل الهارب، حيث تم إرجاعه إلى المنزل العائلي.

ووجهت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة شكرها للشخص الذي بلغ على حسه الأمني وكذلك عناصر الدرك الوطني.

كما عثرت مصالح أمن ولاية وهران، على الفتاة القاصر جلطي خولة، المختفية من ولاية تلمسان في صحة جيدة.

وقد اختفت الطفلة خولة جلطي البالغة 14 سنة عن الأنظار، أول أمس الإثنين، من منزلها العائلي، الكائن بالرمشي، في تلمسان.