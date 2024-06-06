تلمسان: العثور على جثة الشخص المفقود بواد الكيكوط في سبدو

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تلمسان من العثور على جثة الشاب المفقود بواد الكيكوط بلدية سبدو.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تدخلت منذ يوم 05 جوان 2024 على الساعة 19سا 55د. من أجل البحث عن شخص مفقود في مجرى وادي الكيكوط بعين الحجر بلدية سبدو ولاية تلمسان. لتتمكن اليوم الخميس من إنتشال جثة اليوم على الساعة 09سا 05د الضحية متوفي. من جنس ذكر يبلغ من العمر 59 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفط الجثث بالمستشفى المحلي.